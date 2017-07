Un motocycliste a été gravement blessé, vendredi, à l’entrée du pont Pierre-Laporte, à Québec, mais a eu de la chance dans sa malchance.

L’accident est survenu vers 11h15 alors que le motard s’apprêtait à traverser le pont vers la rive-sud et qu’un ralentissement de la circulation s’est produit devant lui.

Le conducteur, qui était seul sur sa moto, a perdu la maîtrise en freinant.

Il a alors accroché un autre véhicule avant de percuter un muret en bordure de route, collision qui l’a éjecté de sa moto.

Par un heureux hasard, un médecin qui circulait sur le pont est venu lui porter secours sur place.

La victime a été transportée à l’hôpital dans un état critique, mais aux dernières nouvelles son état s’était stabilisé et on ne craignait plus pour sa vie.

Les policiers ont dû fermer trois des quatre voies du pont jusqu’en début d’après-midi, causant une congestion importante.