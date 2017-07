LAVAL, Qc — Santé Canada signale que le produit de santé naturel non autorisé «Fluffy Unicorn», vendu comme supplément à l’entraînement, peut présenter de graves risques pour la santé.

L’agence fédérale a saisi le produit auprès du détaillant Shop Santé, à Laval, et ses analyses ont permis de détecter de la synéphrine non déclarée et une concentration de caféine plus élevée que ne l’indique l’étiquette.

La combinaison de synéphrine et de caféine peut entraîner des effets secondaires tels que des étourdissements, des tremblements, des maux de tête et de l’arythmie, voire des convulsions, des psychoses, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux (AVC), a-t-on précisé. Certains de ces effets indésirables peuvent s’avérer mortels.

Par communiqué, vendredi, Santé Canada a recommandé aux consommateurs de cesser l’utilisation de ce produit et de consulter un professionnel s’ils ont des préoccupations sur leur santé.