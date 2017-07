MONTRÉAL — Plus 300 millions de dollars pourront être économisés annuellement en médicaments génériques au Québec en vertu d’une entente survenue avec l’Association canadienne du médicament générique (ACMG), a affirmé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, dimanche matin à Montréal.

L’entente, qui s’échelonnera sur cinq ans, permettra de mettre de côté plus de 1,5 milliard $ qui seront redistribués dans le réseau de la santé, a indiqué M. Barrette.

L’appel d’offres que le ministre se disait prêt à lancer pour obtenir des médicaments génériques à plus bas prix ne sera donc pas nécessaire, a-t-il précisé, ajoutant que l’objectif qu’il entrevoyait en lançant son ultimatum à l’industrie pharmaceutique avec été satisfait.

Le ministre a qualifié l’accord conclu entre le gouvernement et l’ACMG du «plus raisonnable qu’on peut avoir» et relève selon lui du «jamais vu». L’économie d’argent qui sera générée surpassera celle qui aurait été faite avec l’offre initialement proposée par l’industrie et qui aurait permis de réduire les coûts annuels de 300 millions $.

Québec dépense déjà quelque 800 millions $ par année pour les médicaments génériques et il souhaitait réduire ces coûts.

«Est-ce que c’est le prix le plus bas que nous pourrions payer? Peut-être que non. Mais le prix à payer pour avoir ce prix plus bas aurait pu être une perte d’emplois», a relevé le ministre.

L’entente annoncée dimanche devrait entrer en vigueur dès octobre.