La Plage municipale de Longueuil accueillera finalement ses premiers baigneurs de la saison estivale 2017 le 20 juillet.

Le niveau de l’eau exceptionnellement élevé du fleuve Saint-Laurent avait entraîné le report de l’ouverture en juin.

Afin de s’adapter aux niveaux historiquement élevés du fleuve qui ont réduit l’aire de baignade, un nouveau site pour se prélasser sur la sable a été aménagé. Les installations, qui ont contribué à la popularité de la plage la saison dernière, soit les deux terrains de volleyball, l’aire de pique-nique, la rampe de mise à l’eau et le bâtiment de services avec toilettes et vestiaires, sont toujours accessibles. L’accès à la plage surveillée par des sauveteurs qualifiés est gratuit encore cette année. Un stationnement payant est toujours à la disposition des automobilistes. D’ailleurs, l’application mobile SECUNIK facilite le paiement du stationnement.

«Nous avons maintenant le privilège, à Longueuil, d’avoir une plage en milieu naturel, et nous devons donc composer avec les caprices de dame Nature, a lancé la mairesse Caroline St-Hilaire. Je suis heureuse d’annoncer que nous avons mis les bouchées doubles afin de redonner l’accès au fleuve aux citoyens, pour une deuxième année consécutive, et ce, jusqu’à la fin de la belle saison!»

Cette année, une navette gratuite permettra aux citoyens de se rendre au parc de l’Île-Charron et au parc national des Îles-de-Boucherville à partir du métro Longueuil—Université-de-Sherbrooke. En service les samedis et les dimanches jusqu’au 4 septembre, ce service du Réseau de transport de Longueuil est offert gratuitement en collaboration avec la Ville, la Sépaq et Tourisme Montérégie. Ce service s’ajoute à celui de la navette fluviale des Croisières Navark qui est accessible au quai d’embarquement de la Promenade René-Lévesque. Pour s’y rendre, les citoyens peuvent emprunter la passerelle située sur la rue Lafrance, près du boul. Marie-Victorin.

Plusieurs activités sont prévues pour souligner l’ouverture de la plage municipale. Du 21 au 23 juillet aura lieu la deuxième édition du 36H sur l’Île. La Ville convie les citoyens à trois journées d’activités où ils pourront découvrir le parc de l’Île-Charron et ses attraits. Musique, animation, Zumba, disc golf, volleyball, jeux gonflables et plus encore seront offerts à la population. Quelques jours plus tard, le 30 juillet, la Plage municipale de Longueuil tiendra un Beach party lors duquel musique et animation seront au rendez-vous.