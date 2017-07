WASHINGTON — Sophie Grégoire a prononcé lundi matin l’allocution d’ouverture d’une conférence consacrée aux filles et au leadership, à Washington.

La femme du premier ministre canadien a encouragé les jeunes femmes à croire en elles et à reconnaître leur capacité de modeler le monde à leur façon.

Mme Grégoire a rappelé qu’elle avait elle-même souffert de troubles de l’alimentation lorsqu’elle était plus jeune, et elle a évoqué le manque de confiance que vivent souvent les jeunes filles face à leur apparence physique ou à leurs capacités véritables.

Des centaines de jeunes femmes participent à cette conférence organisée sous l’égide de la fondation «Girl Up» des Nations unies.

Mme Grégoire a aussi évoqué les divers programmes de développement international mis en place par le gouvernement canadien et destinés spécifiquement aux femmes. Elle a aussi soutenu que les sociétés où les femmes ont un certain pouvoir sont plus prospères.

Sortant parfois de son texte préparé, bien à l’aise en déambulant sur scène, Sophie Grégoire a reçu une ovation au début et à la fin de son discours. Elle a terminé son allocution en citant la jeune poétesse canadienne d’origine indienne Rupi Kaur, populaire sur les médias sociaux.