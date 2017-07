EDMONTON — La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a déploré, lundi, que trois groupes autochtones aient choisi de boycotter une réunion en marge du Conseil de la fédération.

L’Assemblée des Premières Nations (APN), le Ralliement national des Métis (RNM) et le regroupement inuit Tapiriit Kanatami (ITK) ont annoncé qu’ils se retiraient de la réunion lundi. Ils exigent d’être inclus en tant que partenaires égaux au sein du Conseil de la fédération, qui regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires.

Deux autres grandes organisations autochtones participent à cette réunion: le Congrès des peuples autochtones et l’Association des femmes autochtones du Canada.

En point de presse avant le début de la rencontre lundi, Mme Notley a dit trouver dommage que des groupes ne se soient pas présentés, car c’était l’occasion pour tous d’entamer une «conversation». Elle a déclaré vouloir discuter entre autres de la situation socio-économique des femmes autochtones.

Le Québec est représenté à cette rencontre par le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley.

Le premier ministre Philippe Couillard sera présent à Edmonton mardi et mercredi, alors qu’aura lieu la rencontre des leaders provinciaux et territoriaux. Mme Notley a indiqué par voie de communiqué qu’ils allaient d’abord discuter d’emplois, de croissance économique, de relations canado-américaines, de commerce et d’infrastructures, avant de se pencher sur des enjeux tels que la légalisation du cannabis, l’arrêt Jordan et les opioïdes.

Le Conseil de la fédération a été créé en 2003 pour permettre aux premiers ministres de tisser des liens plus étroits.