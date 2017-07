Le président de la Laiterie de Coaticook, Jean Provencher, s’explique bien mal comment un cathéter intraveineux ait pu se retrouver dans un contenant de crème glacée. Il promet de mener une enquête pour faire la lumière sur cette découverte, qui a gâché la fête d’une famille de Trois-Rivières.

«Aujourd’hui, je n’ai malheureusement aucune explication à offrir sur la situation, raconte M. Provencher, qui s’est également entretenu avec les personnes qui ont trouvé cet objet dans l’un de ses produits. On prend toutefois la situation en mains. Pas question de se défiler.»

Une enquête a donc été commandée auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. «On s’explique bien mal comment ça s’est produit. C’est pour ça qu’on va chercher de l’aide pour mettre en lumière ce qui a bien pu se passer.»

Depuis que la plainte a été déposée ce midi, M. Provencher dit avoir repassé en visuel la journée de production du fameux contenant de marque «La Gourmande». «Tout est filmé ici. On peut voir le personnel, leurs mouvements. Le contenant est à l’air libre pendant dix secondes, entre le remplissage et la mise du couvert. Au premier regard, on ne voit rien d’anormal dans cette ligne de production, au moment où a été fait le produit.»

Certains membres de la famille touchés par cet incident ont dû se présenter à l’hôpital pour recevoir des vaccins préventifs contre le VIH, l’hépatite A, B et C, selon ce que rapporte Radio-Canada.

Les personnes concernées n’excluent pas d’entamer des poursuites judiciaires.