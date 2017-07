MONTRÉAL — L’enquête préliminaire de Frédérick Gingras, qui devait s’ouvrir mardi au palais de justice de Montréal, a été reportée au mois de novembre en raison de l’état de santé mentale de l’accusé.

Le jeune homme de 22 ans fait face à deux accusations de meurtre prémédité et à deux accusations de tentative de meurtre.

Le 5 décembre dernier, il aurait abattu un homme, James Jardin, ainsi qu’une mère de famille, Chantal Cyr, qui se trouvait dans le stationnement d’une station-service du quartier Pointe-aux-Trembles.

Il avait alors pris la fuite avec la voiture de Mme Cyr, provoquant une importante chasse à l’homme.

Après un accident, il avait abandonné ce véhicule et s’était présenté à une résidence pour réquisitionner le véhicule du propriétaire, qui avait été légèrement blessé lorsque le fuyard avait fait feu à travers la porte après avoir essuyé un premier refus.

L’aventure avait pris fin avec son arrestation à Brossard, près du Quartier Dix-30, après que sa voiture eut été trouvée dans un fossé et qu’il tentait de s’enfuir à pied.

Frédérick Gingras, qui souffre de problèmes psychiatriques et a un passé judiciaire chargé, avait été jugé apte à subir son procès en décembre.

À la sortie de l’audience de mardi, son avocat, Me Kevan Morasse, a expliqué qu’il était nécessaire de «réajuster la médication qui lui était prescrite dans le but de stabiliser l’état de M. Gingras pour la suite des procédures».

«À ce moment-ci, on jugeait que son état n’était pas suffisamment stable pour aller de l’avant avec une enquête préliminaire, avec des témoins qui seraient venus témoigner et les contre-interrogatoires», a précisé Me Morasse.

(collaboration Cogeco Nouvelles)