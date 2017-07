MONTRÉAL — Le groupe Juste pour rire a conclu une entente avec un promoteur australien, une stratégie qui offrira notamment aux spectacles et aux artistes d’ici une très grande scène à l’autre bout du monde.

Le président-fondateur du festival d’humour québécois Juste pour rire, Gilbert Rozon, a annoncé cette association mardi matin à Montréal, alors que l’événement bat son plein dans la métropole.

Avec son nouveau partenaire, la société australienne Strut & Fret Production House, le groupe Juste pour rire veut créer un circuit international de festivals d’humour.

L’entente permettra aux artistes québécois et aux spectacles d’ici d’aller se produire en Australie et à ceux de ce pays de venir au Québec, notamment pour participer au Festival Juste pour rire.

M. Rozon a dit qu’il s’agira d’un échange de talents et de créateurs.

Strut & Fret produit aussi un festival, le plus grand de l’Australie, «The Garden of Unearthy Delights», qui a attiré 800 000 spectateurs lors de sa plus récente édition.

Les deux entreprises collaborent déjà sur bon nombre de projets mais cette association permettra de multiplier les possibilités.

La mise en commun des catalogues de spectacles favorisera le déploiement des activités du côté événementiel, mais aussi pour la distribution de contenu pour la télévision et le web, fait-on valoir.

Le Festival Juste pour rire célèbre son 35e anniversaire cette année.