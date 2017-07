VICTORIA — Les néo-démocrates de la Colombie-Britannique ont été assermentés pour former le prochain gouvernement après 16 années sur les bancs de l’opposition.

Lors d’une cérémonie marquée par les chants et les percussions autochtones, le premier ministre John Horgan a dévoilé son cabinet au sein d’un gouvernement comptant un siège de plus que les libéraux en vertu d’un accord conclu avec les verts dans la foulée des élections de mai.

M. Horgan a affirmé que son cabinet était le premier en Colombie-Britannique à respecter la parité des sexes, puisqu’il compte 10 femmes ministres et une ministre d’État.

Six membres de l’Assemblée législative ont été nommés secrétaires parlementaires, dans des secteurs tels que la réduction de la pauvreté et la préparation aux situations d’urgence.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a aussi créé un nouveau poste de ministre à la Santé mentale et aux Dépendances, occupé par l’ancienne porte-parole en matière de santé Judy Darcy, au moment où le bilan des surdoses mortelles aux opioïdes continue de grimper en Colombie-Britannique.

La néo-démocrate bien en vue Carole James est désormais vice-première ministre et ministre des Finances, tandis que le politicien d’expérience Mike Farnworth devient solliciteur général et ministre de la Sécurité publique.

«Notre gouvernement offrira aux familles un répit concernant les frais et les coûts élevés, renforcera les services tels que les soins de santé et l’éducation, et créera de bons emplois et des occasions économiques à travers la Colombie-Britannique», a déclaré M. Horgan.

Le chef du Parti vert, Andrew Weaver, a félicité M. Horgan et son cabinet, parlant de ce gouvernement minoritaire comme d’une «occasion unique de faire de la politique autrement en Colombie-Britannique».

«Nous avons une occasion historique de mettre de côté la politique partisane et de travailler ensemble au-delà des lignes de parti pour faire progresser des politiques publiques qui sont dans l’intérêt supérieur des Britanno-Colombiens», a affirmé M. Weaver.