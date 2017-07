LIMOGES, Ont. — Les femmes devront obligatoirement continuer à porter des maillots de bain couvrant le buste et le bas du corps dans les parcs aquatiques Calypso, dans l’est de l’Ontario, et Valcartier, près de Québec.

La décision a été communiquée mercredi par la direction du Groupe Calypso Valcartier, propriétaire des deux parcs.

Le président et chef de la direction, Louis Massicotte, assure que la décision a été prise après une consultation de la clientèle et de conseillers légaux au Québec et en Ontario.

M.Massicotte affirme que la décision n’a pas été prise par pudeur, mais plutôt parce que la clientèle familiale a été écoutée.

Le parc aquatique Calypso et plusieurs autres établissements sont visés par une plainte logée au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario sur le droit des femmes d’être torse nu en public.

Le Groupe Calypso Valcartier a choisi de ne pas commenter cette plainte.