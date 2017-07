SAINT-JÉRÔME, Qc — La réouverture de l’autoroute 25 dans la région de Lanaudière est repoussée.

Les travaux entrepris entre les kilomètres 44 et 45 à Saint-Roch-Ouest dureront plus longtemps que prévu. Ils ont été rendus nécessaires par l’affaissement de la chaussée, le 7 avril dernier.

La réouverture de cette portion d’autoroute en direction sud est maintenant prévue lors de la première semaine du mois d’août. Dans les jours suivants, on procédera à la réouverture en direction nord.

Le ministère des Transports a expliqué le retard par la complexité de l’installation du remblai léger et les conditions météorologiques défavorables.

Selon le ministère, l’opération de pose de remblai, actuellement en cours, nécessite que chacun des blocs soit mesuré et coupé sur place. L’opération doit aussi être validée par un arpenteur afin de s’assurer de sa mise à niveau.

Initialement, les travaux d’arpentage devaient se dérouler de jour comme de nuit. Or, ils ne peuvent être effectués qu’avec l’éclairage diurne pour permettre d’avoir une lecture adéquate des données. De plus, sans une météo clémente, on ne peut effectuer certains travaux tels que la coulée de la dalle de béton ainsi que l’asphaltage.