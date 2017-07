MONTRÉAL — La ministre de l’Immigration, Kathleen Weil, pouvait difficilement mieux tomber, jeudi, en annonçant à Montréal une vaste consultation sur la discrimination systémique et le racisme à compter de septembre prochain.

L’annonce de Mme Weil coïncidait avec l’apparition d’une affiche proclamant «Saguenay ville blanche» au cimetière de Saguenay, à Saint-Honoré, et d’autocollants anti-immigration à Sherbrooke.

La ministre a vivement réagi à ces événements, affirmant que les corps policiers doivent agir avec force et détermination contre ceux qui encouragent les discours haineux. Elle a également applaudi les dénonciations unanimes de la classe politique à l’égard de ces gestes, qu’elle a qualifiés de blessants et inacceptables.

Les consultations seront pilotées par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, avec l’objectif de «proposer des solutions concrètes et durables (…) pour combattre ces problématiques».

Un site web sera mis en ligne en septembre avec un questionnaire pour les citoyens intéressés, qui pourront également y déposer un mémoire.

Des organismes communautaires des différentes régions mèneront des séances de consultation publique en septembre et en octobre. Ils seront sélectionnés par un appel d’offres qui a été lancé jeudi.

Parallèlement, quatre groupes de travail seront formés en septembre pour analyser les questions de discrimination systémique et de racisme dans les domaines de l’emploi et du travail; de l’éducation, la santé, les services sociaux et le logement; la justice et la sécurité publique; ainsi que la culture et les médias.

L’effort se conclura par un forum public en novembre.

La Commission aura ensuite la tâche de recueillir tous les éléments de la démarche et faire rapport au gouvernement.