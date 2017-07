OTTAWA — Le Nouveau Parti démocratique (NPD) veut que le premier ministre Justin Trudeau comparaisse à l’occasion de la réunion d’urgence du comité parlementaire sur le commerce international afin de dévoiler quelles seront les priorités de son gouvernement au cours des négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

La porte-parole du parti en matière de commerce international, Tracey Ramsey, a dit que ses collègues et elle étaient ravis d’avoir entendu M. Trudeau dire qu’il serait heureux de discuter de ce sujet avec les partis de l’opposition.

M. Trudeau s’est exprimé après le Parti conservateur et le NPD eurent convoqué une réunion du comité parlementaire qui se déroulera vendredi.

Les négociations doivent s’amorcer le 16 août. Conformément à la loi américaine, l’administration Trump a déposé cette semaine la liste de ses objectifs. Les États-Unis veulent notamment un meilleur accès pour leurs exportations en agriculture, incluant les produits laitiers, le vin et les grains.

Le gouvernement canadien n’est pas obligé de dévoiler ses objectifs. Les députés de l’opposition exigent plus de transparence dans ce dossier et tenteront d’obtenir plus de renseignements au cours de la réunion de vendredi.

Des convocations ont été envoyées à la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, au ministre des Finances, Bill Morneau, et au ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne.

Un porte-parole de Mme Freeland a indiqué que la ministre avait accepté l’invitation.

«Nous discutons avec le comité afin de confirmer une date le plus tôt possible», a dit Adam Austen, dans un courriel.

Le NPD veut ajouter le nom de Justin Trudeau à la liste des témoins.

Mme Ramsey refuse de croire que l’ALÉNA ne fera l’objet que de légers «ajustements», comme le prétend le gouvernement fédéral.

«Nous avons été agréablement surpris d’entendre le premier ministre Justin Trudeau soudainement affirmer (mercredi) qu’il serait ‘heureux’ de s’asseoir avec les partis de l’opposition pour discuter des priorités dans ces négociations, a déclaré la députée d’Essex dans un communiqué. Nous considérons que la déclaration du premier ministre Trudeau est sincère; compte tenu de cela, nous estimons qu’il n’aura aucun problème à acquiescer à cette demande toute simple.»