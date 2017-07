MONTRÉAL — Les proches du Québécois accusé d’être derrière le plus grand marché en ligne du «web invisible» disent ne pas croire qu’il était un criminel.

Alexandre Cazes aurait créé le site AlphaBay, où, selon les autorités, les internautes échangeaient stupéfiants, armes à feu et biens contrefaits.

Or, sa belle-mère soutient qu’il était discret et travaillant. Kathy Gauthier maintient qu’il gagnait son argent de manière légitime et que les autorités exagèrent son rôle dans la mise en place d’AlphaBay parce qu’elles avaient besoin d’un bouc émissaire.

Les policiers thaïlandais rapportent que le jeune homme de 25 ans s’est enlevé la vie dans sa cellule, le 12 juillet, peu avant une audience en cour.

Les autorités ont cherché à saisir ses propriétés en Thaïlande, ses comptes bancaires et quatre véhicules, dont une Lamborghini et une Porsche.