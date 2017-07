Les détenteurs d’abonnements de saison du Canadien de Montréal qui attendent avec impatience l’arrivée de leurs billets ont reçu une bien vilaine surprise dernièrement, alors que l’équipe a annoncé qu’elle allait facturer un supplément pour les billets papier.

Le porte-parole du club François Marchand a confirmé que les billets seront dorénavant transmis par voie électronique et que ceux qui désirent une version papier devront débourser 150 $ de plus, en plus les taxes applicables, par siège. Marchand a ajouté qu’aucun membre de la haute direction n’était disponible pour commenter en raison des vacances estivales.

The Gazette a la première rapporté la nouvelle vendredi matin.

Dans une lettre adressée aux détenteurs d’abonnements, l’équipe cite des raisons de sécurité, de facilité d’utilisation et environnementales pour expliquer ce changement.

Certains ne l’ont pas trouvée drôle.

Will Shead, partisan de longue date du club, a déclaré qu’il avait dû patienter pendant 10 ans avant de finalement pouvoir obtenir un abonnement la saison dernière. Sa boîte contenant ses billets pour la campagne avait une grande importance pour lui.

«Je suis un peu déçu. (…) Pour moi, c’est tout un contraste avec l’an dernier, a dit Shead, qui partage son abonnement avec son frère. Nous avions alors reçu cette belle boîte remplie de billets gratuitement. Maintenant, ils nous demandent de payer ce que nous avions pour rien.»

Mis à part le fait de pouvoir admirer ses billets papier, Shead a indiqué que le billet électronique rendait plus difficile son partage avec des amis ou des membres de sa famille. Il a ajouté qu’il comptait payer pour l’option papier, bien qu’elle représente une part importante du coût de ses billets, situés dans les hauteurs de l’amphithéâtre.

Un abonnement saisonnier dans les sièges platine pour la saison 2016-17 coûtait 9564 $ avant les taxes, tandis que le siège le moins cher coûtait 1795 $.

Bien que d’autres équipes offrent des versions électroniques, elles ne facturent pas toutes en extra les billets papier.

Un porte-parole des Maple Leafs de Toronto a indiqué que l’équipe n’applique pas présentement cette surcharge et précisé qu’elle en discuterait avec ses partisans avant d’apporter ce changement.

«Nous regardons ce qui se fait ailleurs et de quelle façon ça affecte nos partisans, a expliqué David Haggith, de Maple Leaf Sports Entertainment. Notre décision concernant nos billets papiers se prendra après une dicussion avec nos partisans. Nous prendrons alors une décision éclairée.»

Un porte-parole des Flames de Calgary a indiqué que l’équipe offrait aussi une version électronique sans facturer davantage pour les billets papiers. Même son de cloche du côté des Sénateurs d’Ottawa.