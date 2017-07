MONTRÉAL — Le nombre de noyades suit une tendance à la baisse au Québec depuis plusieurs années, mais la crue des eaux et un plus grand attrait de la baignade en rivière augmentent les risques dans les plans d’eau naturels.

Le directeur général de la Société de sauvetage au Québec, Raynald Hawkins, souligne que la crue des eaux — particulièrement marquée cette année — accroît le débit des rivières et accentue les risques. Aussi, M. Hawkins dit avoir constaté que de plus en plus de groupes veulent exploiter l’«exotisme» de certains secteurs de rivières pour organiser des activités qui incluent la baignade.

Or, rappelle le directeur général de la Société de sauvetage, des secteurs de rivières qui ne sont pas aménagés pour la baignade devraient être utilisés exclusivement pour des embarcations, avec le port de la veste de flottaison en tout temps.

Samedi, le nombre de décès par noyade au Québec se situait à 29 depuis le début de l’année, soit un de plus qu’à pareille date en 2016, selon les chiffres de la Société de sauvetage. Un homme d’une quarantaine d’années a sombré dans le fleuve Saint-Laurent après ce qui semble avoir été une baignade nocturne qui a mal tourné à Trois-Rivières aux petites heures, vendredi. La police de Trois-Rivières poursuivait les recherches, samedi.

Dans les piscines résidentielles, une nouvelle réglementation a permis de réduire les décès de manière importante ces dernières années, faisant en sorte que les enfants aient moins accès aux installations.

Toutefois, les personnes âgées qui décident de se baigner seules représentent une part croissante des décès. M. Hawkins fait valoir que la recommandation de ne pas se baigner seul «ne se limite pas aux jeunes enfants», mais concerne aussi les adultes. Si la personne a une défaillance, personne n’est près d’elle pour l’aider, a-t-il souligné.