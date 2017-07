Commémorations, assemblée d’actionnaires de Tembec et causes judiciaires figurent au menu de l’équipe de Sur-Le-Radar, toujours sur le qui-vive en cette période estivale.

COUR SUPREME

La Cour suprême du Canada doit rendre deux jugements mercredi concernant l’Office national de l’énergie, dont un concerne le projet de la société Enbrige d’inverser le sens de l’écoulement de la section 9B de son oléoduc entre Sarnia et Montréal. Dans cette dernière cause, le premier tribunal du pays examinait la demande des Chippewas de la Thames d’invalider le permis délivré à l’entreprise.

COUR SUPREME (BIS)

Le lendemain, elle doit aussi rendre une décision dans une cause qui concerne un médecin spécialiste, le docteur Ronald Guérin, qui conteste une disposition de la Loi sur l’assurance maladie du Québec. La question à laquelle doivent répondre les juges: est-ce qu’un médecin spécialiste, à titre individuel, peut porter un différend devant le conseil d’arbitrage ou si c’est uniquement son association représentative, la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui détient l’intérêt pour agir?

MEURTRE OU COMPASSION ?

Michel Cadotte, qui fait face à une accusation de meurtre au second degré pour la mort de sa conjointe gravement malade, revient mardi et mercredi devant la cour pour son enquête préliminaire. L’audience se déroulera au Palais de justice de Montréal.

DE GAULLE

Les commémorations entourant le 50e anniversaire de la visite du général de Gaulle au Québec se poursuivent, lundi. Le Mouvement national des Québécois reconstituera le parcours du fondateur de la Ve République lors de son célèbre passage au Québec.

TEMBEC

On saura cette semaine si l’offre de 807 millions $ US déposée par Rayonier Advanced Materials pour acquérir Tembec sera acceptée par les actionnaires de la compagnie forestière québécoise. Une assemblée extraordinaire est prévue jeudi matin au centre-vile de Montréal. La transaction semble en péril étant donné que les deux plus gros actionnaires de Tembec disent bénéficier de l’appui d’actionnaires représentant près de 51 pour cent des titres en circulation.

VROUM-VROUM!

La controversée course de la Formule électrique se déroulera au cours du prochain week-end dans les rues du centre-ville de Montréal. Le départ sera donné sur le boulevard René-Lévesque en face de la Maison de Radio-Canada.