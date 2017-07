TORONTO — Une personne est morte et une autre a été blessée dans un incendie qui a éclaté en fin de nuit, mardi, dans un immeuble à appartements du nord de Toronto.

On ignore toujours la gravité de l’état de la personne blessée.

Le feu a éclaté vers 5h30 dans un appartement du huitième étage de l’immeuble. Les pompiers ont constaté dès leur arrivée sur les lieux qu’une épaisse fumée circulait sur l’étage.

On ignore encore l’âge et le sexe de la victime de même que la cause de l’incendie.