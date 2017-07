SAINT-GEORGES-DE-BEAUCE, Qc — Une automobile a percuté un immeuble abritant deux restaurants tard mardi soir, en Beauce, et provoqué un incendie qui a causé d’importants dommages à un établissement de la chaîne Burger King.

L’incident n’a pas fait de blessé. Il s’est produit après la fermeture de l’établissement situé sur le boulevard Lacroix dans un secteur commercial de Saint-Georges.

Cependant, on ignore si la personne qui conduisait l’automobile a été blessée car elle n’était plus sur les lieux lorsque les pompiers sont intervenus. Cette personne est activement recherchée par la police, d’autant plus qu’on croit qu’elle a agi volontairement pour ravager l’immeuble.

Le directeur du Service incendie de la Ville de Saint-Georges, Sylvain Veilleux, a déclaré qu’un embrasement ravageait déjà presque tout l’édifice à l’arrivée des pompiers, peu après 23h30.

Un restaurant voisin, de la chaîne Thaï Express, a lui aussi été endommagé.