REGINA — Des familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées affirment que l’Enquête nationale a déjà échoué et appellent ni plus ni moins à reprendre le processus à zéro.

Les membres de ces familles ont livré des messages empreints d’émotion, mercredi, au moment où deux des commissaires se présentaient à la rencontre annuelle de l’Assemblée des Premières Nations (APN) pour expliquer le processus d’enquête, notamment sur la façon de s’enregistrer et de faire un témoignage.

Gerri Pangman, dont la soeur et la tante ont été tuées dans des événements distincts à des dizaines d’années d’intervalle, a soutenu que la commission fédérale était un échec, car elle ne fait pas rendre de comptes à la police.

Une autre femme, Hilda Anderson-Pyrz, a dit croire que l’Enquête nationale avait échoué, car les familles n’ont pas confiance dans le processus et ne se sentent pas en sécurité.

La commission, dont les travaux doivent se dérouler sur deux ans et coûter 53,8 millions $, vise à examiner les causes profondes de la violence contre les femmes et les filles autochtones.

La commissaire Michèle Audette a affirmé à la rencontre de l’APN qu’il y avait eu un manque de communication dans les débuts du processus, en partie parce que les commissaires s’étaient fait dire de ne pas parler. Elle a dit croire que d’avoir maintenu le silence était une erreur.

L’Enquête nationale a déjà indiqué qu’elle allait de l’avant avec ses travaux, notamment avec neuf audiences cet automne s’amorçant en septembre à Thunder Bay, en Ontario.