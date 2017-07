TORONTO — Les îles de Toronto, qui avaient été gravement inondées au printemps dernier, seront finalement rouvertes au public le 31 juillet.

Cette populaire destination touristique, qui abrite aussi des centaines de résidences, avait été pratiquement fermée au début de mai à cause de la crue des eaux du lac Ontario, causée notamment par les fortes pluies du printemps. En plus des touristes, de nombreux Torontois se rendent aussi chaque été dans «leurs îles» pour profiter des parcs nature, du parc d’attractions et du parc thématique, à deux pas du centre-ville.

Les permis pour des noces et autres événements dans les îles avaient dû être annulés. Des résidants ont raconté avoir vu des carpes frayer sur les routes et des arbres s’effondrer parce que le sol était devenu trop meuble.

La Ville annonce maintenant que le service de traversier reprendra lundi prochain entre le terminal Jack-Layton et les îles situées en face du coeur de Toronto. Toutes les activités de loisirs du programme municipal du parc des îles reprendront aussi la semaine prochaine.

Les autorités précisent que si les plages seront ouvertes à la baignade, avec maîtres-nageurs, certaines sections ne seront pas accessibles. Par ailleurs, l’île Olympic demeure fermée à cause du niveau encore élevé des eaux.

Le maire John Tory avait indiqué le mois dernier que la Ville devrait dépenser des millions de dollars pour remettre en état les rives de la métropole et les îles de Toronto.