MONTRÉAL — Le propriétaire de Beauce Carnaval, Jacques Vallée, s’explique mal l’accident mortel survenu à la Foire de l’État de l’Ohio.

M. Vallée, qui possède un manège similaire à celui qui a fait défaut, tient à rassurer la population.

«Je prends l’avion dix fois par année et encore ce matin, il y a un avion qui est tombé. Ça ne m’empêche pas de prendre l’avion et de savoir que c’est sécuritaire», a-t-il avancé en entrevue avec La Presse canadienne.

Une nacelle du manège nommé «Fire Ball» s’est détachée, mercredi, à Colombus, projetant ses passagers au sol et faisant au moins un mort. Parmi les sept blessés, trois se trouvaient toujours dans un état critique jeudi.

M. Vallée affirme que le fait de déplacer des manèges d’une ville à l’autre, comme dans le cadre des divers festivals et expositions agricoles du Québec, ne comporte aucun risque supplémentaire.

«Maintenant les manèges, ce n’est plus comme autrefois, expose-t-il. On les déploie comme les »Transformers » et on fait l’inspection et tout et tout. Ce n’est plus morceau par morceau comme avant.»

Il dit avoir confiance en les mesures de sécurité de Beauce Carnaval et n’entend pas modifier son protocole dans la foulée de cet accident. Il reconnaît un certain «effet de choc», mais ne croit pas que la confiance de sa clientèle s’en verra érodée.

«On est là pour amuser les gens, pour qu’ils viennent se changer les idées, a-t-il tenu à rappeler. Regardez le nombre de personnes qui se promènent dans les parcs comme les miens. Il y en a des millions et des millions. Quand il arrive un incident comme ça, on est tous surpris.»

Il juge d’ailleurs que KMG, le fabricant du «Fire Ball», est une «compagnie très sérieuse», même s’il ne fait pas lui-même affaire avec cette entreprise néerlandaise.

Les responsables de la foire de l’Ohio soutiennent que les inspecteurs ayant examiné les manèges n’ont rien décelé d’anormal. La compagnie qui fournissait les manèges, Amusements of America, décrit comme un «manège agressif» le «Fire Ball», qui oscille comme un pendule, envoie les passagers à 12 mètres dans les airs et les fait tournoyer à 13 tours par minute.

L’enquête se poursuit pour faire la lumière sur les causes de cet accident.

KMG indique que 43 de ses manèges «Fire Ball» sont répartis à travers le monde, dont 11 aux États-Unis.

À Edmonton, la foire K-Days a fait fermer un manège du même modèle par mesure de précaution.

