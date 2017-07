TROUT RIVER, T.-N.-L. — Une baleine noire de l’Atlantique Nord retrouvée morte, la plus récente de cette espèce découverte sur la côte Est, est tellement décomposée que les autorités jugent très peu probable que les circonstances de sa mort puissent être déterminées.

Jack Lawson, un scientifique au ministère des Pêches, a indiqué en entrevue que la baleine était morte depuis un bon moment et ressemblait maintenant à une «crêpe». Elle s’est échouée sur un rivage rocailleux près de Trout River, dans l’ouest de Terre-Neuve.

M. Lawson a affirmé qu’au vu de son état de décomposition, il est possible qu’il s’agisse des restes de l’une des huit baleines noires aperçues flottant dans le golfe du Saint-Laurent ces dernières semaines.

Les responsables prennent des photos et des échantillons de la baleine et les comparent à un corps flottant vu dans le secteur le mois dernier. S’il s’agit de la même baleine, le signal serait encourageant puisque cela pourrait signifier que les mortalités de cette espèce menacée dans le golfe «sont toutes complétées et documentées», a-t-il soutenu.

Les responsables utilisent des tests génétiques pour déterminer s’ils peuvent établir un lien dans le catalogue de baleines noires ayant été maintenu à jour par les scientifiques.

Les baleines noires de l’Atlantique Nord sont sérieusement menacées. Il en resterait seulement environ 525.

La semaine dernière, une baleine noire a été ramenée sur l’île de Miscou, au Nouveau-Brunswick, dans le but de déterminer les causes de sa mort, tandis qu’une autre a été trouvée prise dans un gréement de pêche dans le golfe.

Des nécropsies sur deux baleines noires à l’Île-du-Prince-Édouard ont montré des signes de traumatisme contondant — possiblement le résultat d’une collision avec un bateau.