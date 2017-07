VERNON BRIDGE, Î.-P.-É. — Dix vaches de l’Île-du-Prince-Édouard ont été tuées par une foudre si puissante qu’elle semble avoir projeté certaines des bêtes par-dessus une clôture.

L’agriculteur Blair Henry raconte avoir fait la macabre découverte vers 6 h, samedi dernier, lorsqu’il a aperçu une partie de son cheptel étrangement attroupée au loin. Il a alors vu les cadavres de six vaches et quatre veaux près d’une clôture et a immédiatement compris que le puissant orage qui avait fait rage au cours de la nuit avait eu raison de plusieurs bêtes.

M. Henry affirme que l’orage avait commencé vendredi soir et s’était poursuivi pendant la nuit. Son troupeau de 65 bêtes se trouvait dans le pâturage, mais avait la possibilité de rentrer dans une grange.

Selon l’agriculteur, la foudre a été si puissante qu’elle semble avoir projeté certaines des vaches par-dessus une clôture. Il ajoute que la majorité des animaux morts se trouvaient près de la clôture, sous une rangée d’arbres, mais que l’une des bêtes était étendue au sol à environ 27 mètres de là, au beau milieu du champ.

Il a décrit la scène comme ressemblant à une «zone de guerre». Deux des bêtes se trouvaient sur la clôture et quelques autres sont carrément passées par-dessus.

Certaines des vaches qui ont survécu ont été visiblement touchées par ces morts et semblaient fouiller le secteur à la recherche d’un parent ou d’un bébé disparu, raconte Blair Henry.

L’homme, qui a déjà perdu six bêtes à cause de la foudre au cours de ses 50 années de carrière, estime que la perte des vaches lui coûtera environ 15 000 $.