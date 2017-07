MONTRÉAL — Une violente embardée survenue dans la nuit de vendredi à samedi, dans le secteur de La Plaine, à Terrebonne, à l’est de Montréal, a fait deux blessés dont un grièvement.

On craint pour la vie du conducteur, âgé de 25 ans. Quant à la passagère, âgée de 23 ans, elle a subi de blessures qui ne menaçeraient pas sa vie.

Pour une raison inconnue, leur véhicule a foncé sur un poteau d’Hydro-Québec, vers 3h30, à l’intersection du boulevard Laurier et du rang Trait-Carré.

La voiture s’est retrouvée dans un champ et a pris feu.

Les deux occupants étaient sortis du véhicule à l’arrivée des secours.

On ignore si l’alcool et la vitesse sont en cause.