CALGARY — La compagnie aérienne WestJet a annoncé que des renseignements concernant certains clients de son programme de récompense avaient été divulgués sur l’internet.

L’entreprise dit avoir contacté les clients concernés.

Dans un communiqué, elle affirme «qu’aucune de ces données ne contenait des renseignements relatifs à une carte de crédit ou à un compte bancaire».

WestJet dit travailler en étroite collaboration avec le service de police de Calgary et l’unité de lutte contre la cybercriminalité de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) dans leur enquête. Elle a aussi informé le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta et le Commissaire à la protection de la vie privée du gouvernement fédéral.

Le porte-parole de l’entreprise, Craig Maccubbin a souligné que la protection de la vie privée et des renseignements de ses clients est un sujet que l’entreprise prend très au sérieux».

Elle a aussi recommandé aux clients du programme de récompenses de changer fréquemment leur mot de passe.