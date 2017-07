WILLIAMS LAKE, C.-B. — Le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu lundi à Williams Lake, en Colombie-Britannique, pour soutenir les résidants et les pompiers forestiers aux prises avec d’importants incendies de forêt depuis quelques semaines.

M. Trudeau a prononcé une allocution d’encouragement devant quelque 250 pompiers, policiers et militaires, qu’il a remerciés au nom de tous les Canadiens. ll a soutenu que la solidarité observée dans cette épreuve fait partie de la fibre canadienne et celle des Britanno-Colombiens.

Des milliers de résidants de Williams Lake qui avaient dû fuir leur demeure le 15 juillet sont rentrés chez eux en fin de semaine.

Des centaines d’entre eux ont applaudi lorsque M. Trudeau et le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, le néo-démocrate John Horgan, sont sortis du centre des loisirs de Williams Lake, lundi; ils ont ensuite ovationné les sapeurs qui suivaient derrière.

Le premier ministre Trudeau a rappelé que les divers ordres de gouvernements collaboreront au cours des prochains mois pour que les communautés touchées par les incendies retrouvent le cours normal de leur existence.

Des dizaines de maisons ont été détruites par les centaines de foyers d’incendie qui ont embrasé cette province depuis le début de l’été. Environ 3700 résidants sont toujours chassés de chez eux par près de 150 incendies qui brûlaient toujours dimanche, selon le plus récent bilan.

Environnement Canada prévoyait par ailleurs une autre semaine de temps chaud et sec en Colombie-Britannique — et un avertissement de canicule pour le Grand Vancouver, la vallée du Fraser, la région de Howe Sound et plusieurs secteurs de l’île de Vancouver, où le mercure pourrait dépasser les 35 degrés en après-midi. Par ailleurs, des orages pourraient éclater au centre de la province, là où la majorité des incendies de forêt font déjà rage, ce qui n’augure rien de bon.

Des pompiers forestiers sont arrivés en renfort du Yukon, où la saison des incendies de forêt tire à sa fin.