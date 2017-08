SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le ministère fédéral des Pêches a confirmé qu’une autre baleine noire de l’Atlantique Nord a été retrouvée morte dans le golfe du Saint-Laurent.

En tout, dix carcasses de ces mammifères en voie de disparition ont été découverts dans le golfe depuis le 7 juin.

Le plus récent décès a été annoncé mardi et a été constaté sur la côte ouest de Terre-Neuve, mais on ne sait pas encore à quel moment la baleine a été aperçue.

Le ministère a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter, affirmant que le nombre de décès «est très inquiétant».

Quatre des baleines ont été retrouvées sur la côte ouest de Terre-Neuve, mais «au moins deux d’entre elles sont de nouveaux spécimens», selon le ministère — elles ne font donc pas partie du lot de huit baleines déjà retrouvées pendant l’été.

Les baleines noires de l’Atlantique Nord sont en voie de disparition. Il ne resterait environ que 525 espèces vivantes.