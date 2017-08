MONTRÉAL — Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, estime que l’ex-ministre libéral Jacques Daoust, mort à l’âge de 69 ans, a fait «beaucoup pour le Québec».

M. Daoust avait été hospitalisé dans la région de Montréal après avoir subi un accident vasculaire cérébral (AVC), la semaine dernière.

M. Couillard a dit avoir parlé à l’un de ses fils, jeudi matin, pour lui transmettre ses condoléances.

«Jacques Daoust a été président des agences d’investissement pendant des années. Pendant son mandat comme ministre de l’Économie, il a fait en sorte par exemple qu’on aide Bombardier, qu’on acquière Pointe-Noire à Sept-Îles et que beaucoup de nos programmes s’améliorent, notamment pour les petits entrepreneurs», a déclaré M. Couillard en mêlée de presse à Hébertville-Station.

«Alors je crois qu’on doit lui être reconnaissant pour son service public. La politique, ce n’est jamais une chose facile, et il l’a connue sous tous les angles. Mais aujourd’hui, pensons à l’homme, pensons à sa famille, pensons au service public.»

Les hommages se multipliaient jeudi après l’annonce de cette triste nouvelle, assez soudaine.

Investissement Québec a souligné que durant ses sept années comme président-directeur général de l’agence, Jacques Daoust «a su faire rayonner le Québec à l’international».

«Il avait constamment à cœur le développement économique du Québec. Son engagement à l’égard des entreprises et de la mission de la Société a contribué à générer de la prospérité pour tous les Québécois», a affirmé la société d’investissement du gouvernement québécois dans un communiqué.

«M. Daoust était un homme très, très compétent», a souligné la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, en marge d’une conférence de presse à Montréal, jeudi.

«Mais surtout, ce que je retiens, c’est son sens de l’humour dans les corridors. Avec tout son sérieux, parfois, il nous sortait une blague qu’on n’attendait pas et ça nous ramenait dans la bonne humeur. J’ai adoré travailler avec Jacques Daoust. C’est un homme qui était rigoureux, qui connaissait très bien ses dossiers. Il va nous manquer.»

La ministre de l’Immigration Kathleen Weil, qui participait au même événement que Mme Charlebois, a affirmé être sous le choc après avoir appris la nouvelle.

«J’ai eu le grand privilège d’être assise à côté de lui pendant la première partie de notre mandat. Un sens de l’humour extraordinaire et un homme vraiment brillant, capable de trouver des solutions vraiment innovatrices. Il va nous manquer.»

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, son homologue de la Coalition avenir Québec, François Legault, et la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, ont présenté leurs condoléances à la famille de Jacques Daoust sur Twitter.

M. Daoust laisse dans le deuil deux fils et sa conjointe.

Né à Verdun en 1948, il a amorcé ses études universitaires à l’Université de Montréal, où il a obtenu un baccalauréat en arts. Il a ensuite obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’École des hautes études commerciales (HEC), ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval.

M. Daoust a travaillé au ministère de la Défense nationale, aux Industries Valcartier et au groupe SNC.

Sa feuille de route est vaste en administration des affaires.

De 1986 à 1998, il a été premier vice-président aux ressources humaines et à l’administration de la Banque Nationale du Canada et premier vice-président du Trust Général du Canada. Il a ensuite été président et chef de la direction de Gestion de portefeuille Natcan, puis de Placements Banque Nationale.

Puis, pendant plusieurs années, il a oeuvré à la Banque Laurentienne, comme président et chef de la direction de BLC-Edmond de Rothschild gestion d’actifs, premier vice-président de Gestion du patrimoine et du courtage, premier vice-président des services financiers aux particuliers et président et chef de la direction de Trust La Laurentienne.

De 2006 à 2013, il a agi à titre de président et chef de la direction d’Investissement Québec.

Élu député du Parti libéral dans Verdun en avril 2014, Jacques Daoust a occupé les fonctions de ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du 23 avril 2014 au 28 janvier 2016, puis de ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports jusqu’au 19 août 2016, date de sa démission comme député à la suite d’une controverse.

C’est pendant qu’il chapeautait le ministère de l’Économie que Québec a volé au secours de Bombardier en injectant 1 milliard $ US dans la multinationale québécoise afin de l’aider à compléter le développement de son avion commercial CSeries, une décision ayant essuyé de nombreuses critiques.

Sa présence aux Transports a quant à elle été marquée, notamment, par le houleux dossier de la réglementation du service Uber, alors qu’il déposait un projet de loi encadrant l’industrie du taxi, qui fut adopté sous bâillon en juin 2016.

M. Daoust s’est par ailleurs retrouvé dans l’eau chaude en raison de son rôle présumé dans l’autorisation de la vente, par Investissement Québec, de 11 millions d’actions de Rona au géant américain Lowe’s.

Les allégations entourant son implication ont provoqué son départ de la vie politique, même si l’ex-ministre a toujours assuré n’avoir pas eu vent de la transaction avant sa concrétisation.

Depuis sa démission, M. Daoust s’était notamment consacré au vignoble Les vignes de Bacchantes, à Hemmingford, en Montérégie, dont il était propriétaire avec son fils Sébastien.