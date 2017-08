WASHINGTON — Le Sénat des États-Unis a confirmé la nomination de Kelly Knight Craft à titre d’ambassadrice au Canada, juste à temps pour qu’elle commence à travailler alors que des négociations commerciales majeures s’amorcent.

La confirmation a été annoncée jeudi par Mitch McConnell, le chef républicain au Sénat.

Il a applaudi la nomination de sa concitoyenne du Kentucky, qu’il connaît bien en raison de la politique dans son État et qu’il avait appuyé publiquement lors d’une audience du Congrès, il y a deux semaines.

La confirmation, qui n’a duré que deux semaines, s’est déroulée plus rapidement que la nomination du choix de Barack Obama, Bruce Heyman, à titre d’ambassadeur. Ce dernier avait dû patienter pendant plusieurs mois avant de commencer son travail.

Lors d’une brève audience devant le Congrès, Mme Knight Craft s’est fait poser deux questions sur le basketball et d’autres concernant l’ingérence électorale de la Russie et l’OTAN. Elle a déclaré qu’elle croyait que la Russie avait entravé les élections américaines.

Elle a également été questionnée à propos de la promotion des exportations des États-Unis vers le Canada et elle a mentionné les secteurs du bois d’oeuvre, des produits laitiers et de la volaille comme étant prioritaires.

Cette nomination permettra à Mme Knight Craft de commencer son travail à un moment charnière dans les relations entre le Canada et les États-Unis. Les deux pays et le Mexique négocieront le 16 août une mise à jour de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Dans un communiqué publié jeudi, M. McConnell a salué l’arrivée de la nouvelle ambassadrice du Canada.

«Nos deux nations partagent beaucoup plus qu’une frontière. Notre héritage de relations commerciales et de sécurité nous ont bénéficié à tous les deux, a affirmé le chef républicain. Mme Knight Craft utilisera son poste pour poursuivre la longue histoire d’amitié entre les États-Unis et le Canada.»