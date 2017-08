MONTRÉAL — L’ancien lutteur mohawk Billy Two Rivers a conclu une entente de principe avec le chanteur Van Morrison pour régler à l’amiable une poursuite concernant l’utilisation de son image sur la pochette d’un prochain album.

L’avocat new-yorkais de l’ex-lutteur, Michael Graif, a indiqué vendredi que le litige est mis sur la glace le temps que les deux parties attachent les dernières ficelles de l’entente.

Après une brillante carrière de près de 25 ans dans la lutte professionnelle, à compter des années 1950, Billy Two Rivers était devenu militant et politicien à Kahnawake, en banlieue sud de Montréal. Il avait déposé sa poursuite aux États-Unis en juillet contre le chanteur et sa maison de disques, Universal Music Group.

M. Two Rivers, aujourd’hui âgé de 82 ans, soutient qu’une photographie de lui dans l’arène a été utilisée sans son consentement pour la pochette du prochain album de Morrison. La photographie en noir et blanc fait aussi partie du matériel publicitaire pour mousser l’album «Roll With the Punches», qui devait sortir le 22 septembre. Il semble que la photo ait été tirée du matériel promotionnel d’un vieux gala de lutte en Grande-Bretagne.

Selon Me Graif, la cause était très simple: «l’image de Billy Two Rivers était utilisée sans son autorisation». L’avocat estime que tout le monde a un droit de regard sur l’utilisation commerciale de son image, même si le photographe a cédé ses droits. L’avocat n’a pas pu préciser si la photo du lutteur apparaîtrait toujours sur la pochette.

Il a été impossible d’obtenir les commentaires de Van Morrison ou d’Universal Music.

Billy Two Rivers a mené sa carrière dans la lutte professionnelle au Canada, aux États-Unis et au Japon, mais il a aussi été très populaire au Royaume-Uni. Arborant la «coupe mohawke» et la coiffe traditionnelle, il jouait à fond la carte «amérindienne» dans ce sport où les stéréotypes sont rois.

Il a aussi été acteur au cinéma («Pocahontas», «Robe noire») et a fait de la politique active et militante à Kahnawake pendant une vingtaine d’années, notamment lors de la crise d’Oka en 1990.