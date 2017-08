Il n’y a pas que les Internationaux de tennis du Canada qui font tourner les têtes de l’équipe de Sur Le Radar en vue de la prochaine semaine.

TENNIS

À tout seigneur (de la raquette), tout honneur. Les grandes vedettes du circuit du tennis masculin se donnent rendez-vous à Montréal pour disputer les Internationaux de tennis du Canada, un des grands tournois sur le circuit de l’ATP. Le tableau principal s’amorce dès lundi. Quant à la finale, elle se déroulera dimanche. Si tout se passe comme prévu, la finale mettra aux prises l’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer, mais plusieurs autres, comme le favori local, Milos Raonic, comptent bien jouer les trouble-fête.

BALEINES NOIRES

Le gouvernement fédéral annoncé mardi son plan d’action visant à appuyer le rétablissement des baleines en voie de disparition. La conférence de presse se déroulera à North Vancouver, en C.-B., alors qu’une récente vague de morts touchait plutôt la baleine noire de l’Atlantique. Depuis le 7 juin, au moins dix carcasses de ces mammifères en voie de disparition ont été découvertes dans le golfe du Saint-Laurent.

PROCÈS OLAND (BIS)

Les procureurs et les avocats de Dennis Oland seront de retour en cour, mardi, au Nouveau-Brunswick, pour fixer la date de son procès pour le meurtre non prémédité de son père multimillionnaire. Lors du premier procès, Oland avait été reconnu coupable du meurtre en 2015, mais il a été libéré sous caution en octobre dernier, après que la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick eut ordonné la tenue d’un nouveau procès.

SONDAGE LBGT

La Fondation Jasmin Roy dévoilera mercredi les résultats d’un vaste sondage sur les communautés LGBT au Canada. Ce coup de sonde tente d’établir des comparaisons par province, par orientation sexuelle et par groupe d’âge afin de bien identifier les différences générationnelles au sein même des communautés LGBT et les particularités de certaines communautés culturelles.

WIKIPEDIA

Le fondateur de Wikipedia, Jimmy Wales, dialogue vendredi avec Gabriella Coleman dans le cadre de Wikimania 2017 qui se déroule du 9 au 13 août à l’hôtel Sheraton de Montréal.

FOIRE ÉCOSPHERE

Le Vieux-Port de Montréal accueille samedi et dimanche la 6e Foire écosphère visant à «informer et de sensibiliser le public aux défis environnementaux» touchant la société. Parmi les activités au programme, une discussion entre Louise Vandelac, Karel Mayrand, Pierre L. Auger et Michel Bélanger portera samedi sur le droit à la santé et à l’environnement.