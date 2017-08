MONTRÉAL — Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) déploiera des efforts, lundi, pour tenter de retrouver l’auteur d’une tentative de meurtre survenue le 16 juillet dans le secteur Côte-des-Neiges.

Un poste de commandement sera installé, de 7 h à 15 h, devant le 3335, avenue Linton, un immeuble à logements situé près de l’avenue Decelles.

Des agents feront également du porte-à-porte dans le quartier afin de recueillir de l’information de la part du public.

Le 16 juillet dernier, vers 5 h, un homme de 32 ans avait été atteint par plusieurs projectiles d’arme à feu. La victime, qui est connue des policiers, avait été trouvée au sol, à l’intersection des avenues Decelles et Linton.

«L’homme a subi des blessures graves et gardera des séquelles», selon le SPVM qui recherche activement l’auteur du crime.

Le suspect recherché est âgé d’une trentaine d’années. Il a la peau noire et parle français. Il mesure 1,75 m et pèse entre 75 et 80 kilos.

L’homme recherché a les cheveux aux oreilles et en «dreadlocks», dont les bouts sont teints en blond. Les «dreadlocks» seraient de couleur or.

«Lors de l’événement, il portait une chemise propre avec un t-shirt blanc à col rond en dessous. Il portait aussi des pantalons noirs de marque Dickies», a précisé la police.

La police ajoute que le suspect se déplaçait dans un véhicule bleu de type à hayon (hatchback).