LAVAL, Qc — Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé, mardi, un investissement de plus de 30,4 millions $ dans la Société de transport de Laval (STL).

Cette somme permettra de financer une trentaine de projets visant entre autres l’amélioration des déplacements et la réduction de la pollution atmosphérique.

Parmi ces projets figurent l’acquisition d’une flotte d’autobus hybrides et de bornes de recharge, de même que la construction, la réfection et l’agrandissement de garages.

Ottawa injecte plus de 16,9 millions $ et le gouvernement du Québec, plus de 13,5 millions $. La STL complétera le financement.

Cette annonce a été faite à l’occasion d’un point de presse, mardi, en présence du secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, Marc Miller, et du ministre québécois des Transports, Laurent Lessard.

La ministre provinciale responsable de la région de Laval, Francine Charbonneau, était également sur place.

Par communiqué, elle a avancé que ces fonds permettront notamment d’améliorer la fluidité des déplacements et la qualité de l’air.

«Ces options écoresponsables à l’automobile feront de Laval un endroit convoité par les familles et les travailleurs recherchant un mode de vie moderne, durable et sécuritaire», a-t-elle déclaré.