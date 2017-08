MONTRÉAL — Un nouveau sondage sur la diversité sexuelle suggère que si 13 pour cent des Canadiens s’identifient à un groupe LGBT, plusieurs ne se sentent pas à l’aise de dévoiler leur identité propre dans l’entourage immédiat.

Plus de la moitié des répondants qui se définissent comme membres de la communauté LGBT ont indiqué qu’ils n’étaient pas «sortis du placard» au travail, et presque autant ne l’ont pas dit à leurs camarades de classe.

Même si 81 pour cent des répondants LGBT estiment que «la société canadienne est disposée à faire des efforts pour intégrer les personnes issues de ces communautés», presque autant (73 pour cent) croient «qu’il reste encore beaucoup à faire pour que cessent les comportements homophobes et l’intimidation».

D’ailleurs, 54 pour cent des sondés issus des communautés LGBT ont l’impression que «la vie sera ou aura été plus difficile que celle d’une personne ne faisant pas partie des minorités sexuelles ou de genre».

Un peu plus de 80 pour cent des répondants disent «avoir ressenti ou ressentir des sentiments de désarroi, de solitude, d’isolement ou de découragement liés à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre», et 75 pour cent disent avoir déjà été victimes d’intimidation, de menaces ou de commentaires blessants ou désobligeants, dont 60 pour cent en milieu scolaire et 33 pour cent en milieu de travail, mais aussi, «fait étonnant, 20 pour cent dans les milieux LGBT».

Ainsi, une majorité des répondants (78 pour cent) estime que «certains groupes LGBT entretiennent des stéréotypes à l’égard d’autres groupes LGBT».

Le sondage a été mené entre janvier et juin par la firme CROP pour le compte de la Fondation Jasmin Roy, par le biais de 2697 questionnaires en ligne, dont 1897 ont été complétés par des répondants qui se disaient lesbiennes, gais, bisexuels ou transgenres (LGBT). Comme les répondants n’ont pas été sélectionnés de façon aléatoire, il est impossible d’évaluer la marge d’erreur du sondage.

La Fondation Jasmin Roy lutte contre la discrimination, le harcèlement et l’intimidation liés à la diversité sexuelle.