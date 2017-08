CRANBROOK, C.-B. — Des ex-époux de la communauté polygame de Bountiful, en Colombie-Britannique, ont été condamnés à la prison pour avoir emmené une fille de 13 ans aux États-Unis pour qu’elle épouse le chef de leur secte qui est maintenant derrière les barreaux.

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a condamné Brandon Blackmore à purger une peine d’un an d’emprisonnement, alors que son ex-épouse, Gail Blackmore, a écopé de sept mois de prison.

Tous deux ont aussi été condamnés à un an et demi de probation.

Le duo a été reconnu coupable en février d’avoir emmené un enfant de moins de 16 ans hors du Canada à des fins sexuelles.

Selon le juge Paul Pearlman, une peine d’emprisonnement «est justifiée dans ce cas».

Il a été prouvé durant le procès que la fille a été emmenée aux États-Unis en 2004 pour épouser Warren Jeffs, le prophète de l’Église fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir agressé deux de ses femmes mineures.

Le juge Pearlman a déclaré qu’il était important d’«envoyer un message clair à d’autres, y compris les membres de la communauté de l’Église fondamentaliste» en ordonnant une peine d’emprisonnement.

Paul Pearlman a également indiqué que «le degré de culpabilité de Brandon Blackmore est élevé». Il a souligné que l’homme n’a exprimé aucuns remords pour avoir emmené la jeune fille aux États-Unis afin qu’elle épouse un homme âgé de 49 ans à l’époque.

Le juge a affirmé que Gail Blackmore avait consenti à déplacer de la fillette aux fins de ce mariage.

Le procureur spécial Peter Wilson a plaidé lors d’une audience de détermination de la peine le mois dernier que Brandon Blackmore, âgé de 71 ans, devrait purger une peine de prison de 12 à 18 mois, alors que Gail Blackmore, 60 ans, devrait écoper de six à douze mois.

Me Wilson a déclaré que Brandon Blackmore est plus coupable que son ex-femme, mais que les deux étaient présents au mariage de la fille et savaient ce qui se passerait.