MONTRÉAL — En raison du très grand nombre d’enfants qui sont blessés gravement dans des accidents d’automobile, le service de traumatologie du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, à Montréal, lance un appel à la vérification des sièges d’auto pour enfants.

Le CHU Sainte-Justine souligne que plus de 1100 enfants de moins de 10 ans sont tués ou blessés chaque année dans des accidents de la route au Québec, et souvent, dans le cas des plus jeunes victimes, leurs sièges étaient mal installés.

Selon les statistiques, un siège bien ajusté peut réduire jusqu’à 70 pour cent les risques de décès dans des tragédies routières.

Le service de traumatologie, en collaboration avec CAA-Québec, tient samedi une clinique de vérification des sièges d’auto à Brossard, sur la rive-sud de Montréal. L’objectif est d’informer les parents sur leur bonne utilisation.

Sur 64 vérifications effectuées lors d’une clinique précédente, 35 sièges avaient nécessité des ajustements, ce qui signifie que 55 pour cent des sièges étaient installés de façon inadéquate.