Les regards de l’équipe de Sur le Radar se tournent vers la capitale fédérale américaine où s’amorceront mercredi les négociations en vue du renouvellement de l’Accord de libre-échange de l’Amérique du Nord (ALÉNA). Mais auparavant…

Freeland au Parlement

Deux jours avant le début des négociations, la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland comparaîtra devant le comité parlementaire sur le commerce international de la Chambre des communes. Les élus tenteront alors d’en savoir plus long sur les priorités que défendront les négociateurs canadiens. Peut-être devront-ils se rendre en matinée à l’Université d’Ottawa où la ministre prononcera un discours au cours duquel elle abordera le sujet ?

Début des négociations

Comme nous l’écrivions ci-dessus, les négociations entourant le renouvellement de l’ALÉNA s’amorcent mercredi à Washington. Les premiers pourparlers doivent se dérouler jusqu’à dimanche. Les États-Unis ont déjà annoncé leurs objectifs: obtenir un meilleur accès aux marché mexicains et canadien pour leurs exportations en agriculture, notamment les produits laitiers, le vin et les grains. Le gouvernement Trump souhaite aussi une libéralisation des échanges et des achats en ligne, de nouvelles règles sur la manipulation des devises et une révision du système de règlement des litiges.

Peine contre Habid

La Couronne et la défense présentent jeudi leurs observations sur la peine au procès d’Ismaël Habib, reconnu coupable, en juin, d’avoir tenté de quitter le pays pour participer aux activités d’un groupe terroriste, au palais de Justice de Montréal.

Comparution de Fields

James Alex Fields, le présumé conducteur de l’automobile qui a foncé samedi sur une foule de contre-manifestants qui protestaient contre un rassemblement de suprémacistes en Virginie, tuant une personne et en blessant près d’une vingtaine d’autres, comparaît lundi devant un tribunal. Son cas pourrait s’aggraver puisque les autorités judiciaires américaines ont lancé une enquête en droits civiques.

Projet de loi sur la neutralité religieuse

La Commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec reprend mardi ses travaux en poursuivant son étude sur le projet de loi 62 portant sur un sujet litigieux: la neutralité religieuse de l’État. En janvier, les trois séances prévues à cet effet avaient été annulées.

Impact

L’Impact de Montréal tente de conserver ses espoirs d’accéder aux séries éliminatoires de la MLS en recevant mercredi un adversaire coriace, le Fire de Chicago. Samedi, il accueille un club qui est tout à fait à sa portée, le Real Salt Lake, au stade Saputo.