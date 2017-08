QUÉBEC — Le premier ministre Philippe Couillard accuse les partis d’opposition d’alimenter la mobilisation des groupes d’extrême droite.

Il réagit ainsi à la présence de plus en plus visible de certains regroupements qui s’identifient notamment à des mouvements extrémistes américains. Un groupe a notamment affiché une bannière haineuse à Québec au-dessus d’une autoroute.

En point de presse à Québec mardi matin, M. Couillard a reproché aux partis d’opposition de nourrir l’inquiétude et les préjugés des Québécois avec leur position sur l’immigration qualifiée «d’illégale».

Selon lui, on n’a pas dit la vérité aux Québécois dans certains partis sur ce que veut dire un immigrant illégal par rapport à un demandeur d’asile, ou encore on n’a pas dit la vérité sur la Convention de Genève et sur le statut des lois sur l’immigration qui existent actuellement.