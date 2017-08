HALIFAX — Bell Aliant affirme que la panne généralisée de son réseau de télécommunications de la côte Est, au début du mois, était le résultat d’une «tempête parfaite» impliquant des travailleurs de la construction qui n’ont pas vérifié où ils creusaient.

La rupture de service du 4 août dernier a touché les services d’urgence dans plusieurs régions des provinces de l’Atlantique, causé une vaste panne du réseau cellulaire de Bell, Telus, Virgin et Koodo, en plus d’interrompre les communications internet et de couper certaines lignes terrestres durant environ quatre heures.

Le porte-parole de Bell, Nathan Gibson, raconte qu’une première rupture de câbles s’est produite près de Drummondville, et aurait été causée par des travailleurs de la construction sur un chantier autoroutier.

À ce moment, le service aux abonnés n’aurait pas subi d’impact significatif grâce à la redondance du réseau — jusqu’à ce qu’une deuxième rupture majeure survienne près de Richibucto, au Nouveau-Brunswick. Cette fois, elle aurait été causée par une entreprise forestière dans un secteur où la forêt est très dense.

M. Gibson explique que cette dernière rupture de câbles était très difficile à réparer puisque l’endroit était lui-même très difficilement accessible et que les équipes ont mis du temps à localiser précisément le bris. L’inaccessibilité du site a par ailleurs ralenti l’arrivée des équipements lourds de l’équipe de réparation.

Dans une réponse par courriel, le porte-parole précise que les câbles armés sont enfouis profondément, mais que des bris peuvent se produire lorsqu’un tiers utilisant une rétrocaveuse ne suit pas correctement les directives de localisation de Bell «ou qu’il va de l’avant avec ses travaux sans poser de questions» sur la présence de câbles.