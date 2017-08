BUFFALO — Un Canadien a été condamné à 20 ans de prison à purger dans un pénitencier fédéral américain pour trafic de drogue.

Harinder Dhaliwal, de Brampton en Ontario, a reçu sa sentence mercredi dans une cour fédérale à Buffalo.

Il était accusé de complot pour avoir participé à un réseau d’importation de drogue entre le Canada et les États-Unis.

Les procureurs affirment qu’entre 2006 et 211, M. Dhaliwal et six complices ont fait transiger entre les deux pays de la drogue dont la valeur oscillait autour de 130 millions $.

Le réseau aurait fait entrer au Canada de la cocaïne provenant des États-Unis et envoyé de la marijuana et de l’ecstasy du Canada vers les États-Unis.

Les six coaccusés dans cette affaire ont également été jugés coupables.