QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) soutient avoir fait ce qu’il fallait après avoir expulsé un militant aux idées d’extrême droite qui s’était fait élire dans un exécutif.

Sébastien Poirier avait été élu pour représenter les jeunes dans les instances péquistes de la circonscription de Fabre, à Laval, à l’hiver 2016, mais on l’a exclu deux mois plus tard en raison de ses opinions et de son comportement.

Des médias ont rapporté tout récemment que le jeune homme souhaitait fonder un parti pour combattre l’islam politique et qu’il possédait toujours une carte du PQ.

Selon une source interne du parti qui est bien au fait du dossier, les gens de l’exécutif de Fabre ont pris rapidement les bonnes décisions, ils sont outillés et accompagnés pour déceler ce genre de problème, qui se présente rarement.

Un porte-parole du Parti québécois, Yanick Grégoire, a indiqué dans un courriel que le PQ ne soutient pas et n’a jamais soutenu ce type d’opinion et il le démontre autant dans ses actions que dans son discours progressiste et équilibré.