OTTAWA — L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) étend la portée d’un avis publié vendredi dernier concernant le rappel de gâteaux mousse de framboises en raison de norovirus.

L’avis de la semaine dernière était lié à des produits vendus au Québec; l’ACIA étend maintenant cet avis au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et aux quatre provinces de l’Ouest.

L’ACIA indique que des cas de maladie associés à la consommation de ces gâteaux ont été signalés, sans préciser leur nombre. Le rappel «découle de renseignements obtenus par l’ACIA au cours d’une enquête sur une éclosion de maladie d’origine alimentaire».

Le rappel touche plusieurs marques de gâteaux mousse de framboises, notamment Michaud, Jessica, Laura Secord et Top Dessert. Ces desserts ont pu être vendus congelés ou décongelés, ou par des employés de comptoirs de boulangerie-pâtisserie, avec ou sans étiquette ou code, prévient l’agence fédérale. Les consommateurs qui ne sont pas certains s’ils ont acheté les produits visés devraient se renseigner auprès de leur détaillant, ou consulter la liste sur le site de l’ACIA.

Un consommateur qui croit avoir été malade après avoir consommé un produit visé par ce rappel devrait communiquer avec son médecin, recommande l’agence.

Les personnes exposées au norovirus présentent généralement des symptômes de gastroentérite dans les 24 à 48 heures qui suivent, mais les symptômes peuvent se manifester seulement 12 heures après l’exposition, et souvent brusquement.

Les principaux symptômes sont la diarrhée, les vomissements (les enfants ont plus tendance à vomir que les adultes), les nausées et les crampes abdominales; on peut aussi souffrir de faible fièvre, de maux de tête, de frissons, de douleurs musculaires et d’une sensation générale de fatigue.