VANCOUVER — Quelques milliers de personnes ont pris part samedi à une manifestation contre le racisme et l’intolérance devant l’hôtel de ville de Vancouver.

Selon la police de Vancouver, environ 4000 ont participé à la manifestation. La foule était si importante qu’une rue achalandée avoisinante a été fermée à la circulation automobile.

Des gens ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «vivre avec de l’amour» ou «diversité=force». Plusieurs orateurs ont parlé de tolérance et de la nécessité d’une société encore plus inclusive.

Le maire de Vancouver Gregor Robertson a déclaré que sa ville ne soutiendra pas la haine ou l’inégalité. Il estime qu’il faut davantag répandre un message de compréhension.

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a félicité les gens qui se sont mobilisés contre le racisme à Vancouver. Il a écrit sur son compte Twitter: «Bravo, Vancouver. La diversité demeure notre force».

Une poignée de contre-manifestants sont venus perturber la manifestation. Ils ont rapidement été expulsés par les policiers lorsque les altercations ont menacé de virer à la confrontation physique.

Des rumeurs avaient fait état au cours de la semaine d’une manifestation organisée par l’extrême-droite, mais celle-ci ne s’est jamais concrétisée.