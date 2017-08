TORONTO — Un centre d’injection supervisée intérimaire devait ouvrir ses portes lundi à Toronto.

Le ministère fédéral de la Santé a annoncé dimanche qu’il avait approuvé la demande de la régie de la santé publique de Toronto plusieurs mois plus tôt que prévu.

Santé Canada rappelle que ces centres supervisés permettent de sauver des vies humaines et d’améliorer la santé de la population, sans par ailleurs encourager la consommation de drogues illicites ou la criminalité dans le secteur.

Trois centres d’injection supervisée permanents doivent ouvrir dans la métropole canadienne cet automne, mais les intervenants rappellent que ce programme avait été élaboré il y a plusieurs années — bien avant que les opioïdes ne deviennent un problème de santé publique majeur.

Des intervenants ont commencé la semaine dernière à mettre en place le centre intérimaire dans le secteur de Moss Park.

Plusieurs centres d’injection supervisée existent déjà en Colombie-Britannique — à Vancouver, Surrey, Kelowna et Kamloops —, mais on en trouve aussi à Montréal. D’autres centres pourraient ouvrir leurs portes à Ottawa, Calgary et Edmonton, notamment.