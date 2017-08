Pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal, le journal Métro s’est associé au Regroupement des musées d’histoire de Montréal pour vous présenter des chroniques originales… 100 % histoire!

Ce mois-ci, Parcs Canada vous invite à explorer le lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier, endroit débordant de trésors insoupçonnés, et à faire connaissance avec Sir George-Étienne Cartier, l’homme qui, par ses idées innovatrices, a grandement contribué à l’avènement du Canada moderne. Vous pourrez, comme lui, y «rêver un pays» dans la nouvelle exposition!

À la fois avocat et homme d’affaires, Sir George-Étienne Cartier a permis de tracer un chemin inespéré vers la Confédération canadienne. Pour ce grand homme, il était primordial de diviser le Canada en plusieurs territoires, qui deviendront par la suite les provinces, et de les relier par un réseau ferroviaire, dans une grande alliance.

Né à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu le 6 septembre 1814, George-Étienne Cartier est admis au Barreau en 1835, alors que sa famille pratique le métier de commerçant de père en fils depuis des décennies. Sa carrière d’avocat prenant son envol, il côtoie les milieux prospères du développement urbain, du commerce, des transports et des affaires municipales. En 1848, il entre activement en politique sous la bannière des réformistes de Lafontaine et se fraye une place dans la bourgeoisie. Il devient ainsi, au milieu des années 1850, le personnage politique le plus influent du Bas-Canada.

Sir George-Étienne Cartier n’était pas le seul à avoir des rêves pour son pays. Encore aujourd’hui, chacun se forge une vision d’un Canada idéal. C’est dans cette optique que l’exposition Rêver un pays a été inaugurée le 1er juillet 2017. Avec de l’imagination, des messages et des images, cette exposition invite les visiteurs à s’exprimer sur ce qui leur tient à cœur, à rêver l’avenir et à repenser le monde selon leurs convictions.

L’année 2017 sera festive. En plus du 375e anniversaire de la ville de Montréal, la Confédération canadienne célèbre ses 150 ans. C’est donc une raison de plus pour célébrer et s’intéresser à l’histoire canadienne!

Pour en savoir plus sur le lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier: pc.gc.ca/cartier.

Pour en savoir davantage sur le OFF 375: 100% Histoire et pour participer au concours Sur les traces des fondateurs, visitez le site internet musees-histoire-montreal.ca et suivez la page Facebook.