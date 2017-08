QUÉBEC — Rouvrir la Loi canadienne sur la santé: le débat se posera bientôt, estime le ministre Gaétan Barrette.

La pression financière sur le système de santé est rendue intenable et les gouvernements sont à la croisée des chemins, a-t-il invoqué.

Or la loi fédérale, qui garantit notamment l’universalité et la gratuité des soins de santé, est devenue en quelque sorte une vache sacrée dans le paysage politique et sa remise en cause pourrait être perçue comme une porte ouverte vers la privatisation.

En point de presse mardi matin à un congrès médical à Québec, le ministre québécois de la Santé a rappelé la croissance constante des dépenses en santé et la baisse de la proportion du financement fédéral dans ce domaine, ce qui complique toujours plus la tâche des gouvernements provinciaux.

Selon lui, tous vont frapper un mur au moment où la population en veut toujours davantage.

Le débat devra se faire, comme l’a expliqué M. Barrette, et il peut passer par plusieurs options, soit des changements à la loi fédérale, soit la hausse du taux marginal d’imposition, soit un assortiment de mesures de part et d’autre.

Le ministre a assuré qu’il ne prenait pas position mais qu’il posait des questions.