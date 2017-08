OTTAWA — L’Office national de l’énergie doit publier mercredi la liste des sujets qui seront abordés lors de son examen du projet d’oléoduc Énergie Est — et cette liste pourrait bien comprendre, pour la première fois, les émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval de cette infrastructure.

L’Office recueillait depuis le printemps les commentaires de la population sur les sujets qui devraient être abordés lors des audiences publiques — notamment la hausse de la consommation d’hydrocarbures au Canada une fois que l’oléoduc sera complété, et donc l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES).

L’oléoduc de 4500 kilomètres doit acheminer 1,1 million de barils par jour de pétrole des sables bitumineux de l’Alberta jusqu’au Nouveau-Brunswick, en passant donc par le Québec et l’Ontario. Le pétrole est destiné aux raffineries de l’est du pays mais aussi aux marchés d’exportation, à partir du port de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Le processus d’audiences publiques de l’Office avait déraillé il y a un an lorsqu’on a appris que deux membres de la commission avaient rencontré en privé l’ex-premier ministre Jean Charest, qui était alors consultant pour le promoteur du projet, l’entreprise TransCanada, de Calgary. En janvier dernier, l’Office a décidé d’invalider toutes les décisions de l’ancien comité et de reprendre tout le processus depuis le début avec un nouveau comité. Une rebuffade pour TransCanada (TSX:TRP) et son projet de 15,7 milliards $.

L’examen du projet Énergie Est se déroulera alors que le gouvernement libéral de Justin Trudeau procède à une réévaluation du mandat de l’Office national de l’énergie. Un comité d’experts mandaté par le ministère des Ressources naturelles avait conclu en mai dernier que l’Office devait être remplacé pour rétablir la confiance du public envers le processus d’évaluation des projets d’oléoducs.

Le comité d’experts suggérait la création d’une autre commission, entièrement indépendante, qui se consacrerait spécifiquement au transport de l’énergie, de concert avec l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.