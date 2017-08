MONTRÉAL — Ottawa et Québec étudient la possibilité de délivrer des permis de travail temporaires aux demandeurs d’asile, en attendant que leurs statuts soient déterminés.

Ils sont quelques milliers, surtout des Haïtiens, à avoir traversé la frontière en provenance des États-Unis et le traitement de leurs demandes d’asile se fera le plus rapidement possible, a promis Justin Trudeau. D’après M. Trudeau, des permis de travail temporaires pourraient être une solution à court terme.

Le premier ministre a partagé cette réflexion lors d’un point de presse qu’il a tenu à l’issue d’une réunion du groupe de travail intergouvernemental sur la migration irrégulière, à Montréal.

M. Trudeau a répété que la situation est maîtrisée. Et, à son avis, la façon dont les autorités gèrent l’afflux de migrants entrés illégalement à la frontière canado-américaine renforce la confiance qu’ont les Canadiens dans le système, et de par le fait même, rend les citoyens plus accueillants pour les migrants.

Pendant ce temps, à Ottawa, l’opposition reproche au gouvernement libéral sa gestion de la crise des demandeurs d’asile à la frontière américaine.

Les conservateurs accusent Justin Trudeau d’avoir donné de «faux espoirs» aux migrants avec son gazouillis «irresponsable» publié en janvier, peu de temps après la tentative du président américain Donald Trump d’interdire l’entrée aux États-Unis de ressortissants de pays à majorité musulmane. Justin Trudeau avait alors écrit que le Canada accueillerait ceux qui «fuient les persécutions, la terreur et la guerre», peu importe leur religion.

De leur côté, les néo-démocrates ont envoyé une lettre au ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, lui réclamant plus de ressources pour traiter les demandes d’asile. La députée Jenny Kwan est également revenue à la charge en réclamant qu’on retire le statut de pays sûr aux États-Unis.